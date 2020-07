Im Zuge des Ausbruchs des Silberpreises aus seiner langjährigen Konsolidierungsspanne haben viele Minenaktien mit Silber-Exposure einen sehr starken Kursimpuls erhalten. Unter den Minenaktien, die bereits ein neues Allzeithoch erklommen haben, sind allerdings viele Goldförderer. Das überrascht nicht, steht doch der Goldpreis aktuell über seinem Monatscandle-Allzeithoch. Der Silberpreis allerdings liegt mit rund 22,50 Dollar nicht einmal halb so hoch wie sein Allzeithoch.Deshalb ist es auch so interessant, jene Minenaktien mit einem signifikanten Silber-Exposure zu betrachten, die die Performance noch vor sich haben. Eine dieser Aktien ist First Majestic Silver (CA32076V1031).Erst am 15.07.2020 hatte das kanadische Minenunternehmen seine Produktionszahlen für das 2. Quartal 2020 veröffentlicht. Und trotz der Corona-bedingten Unterbrechung der Produktion war der Konzern in der Lage, rund 3,5 Mio. Unzen Silberäquivalent zu produzieren. Gegen Ende des Berichtsquartals waren zudem fast alle Minen bereits wieder nahe ihrer vollen Produktionskapazität.

Den vollständigen Artikel lesen ...