Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Tesla. Der Elektroauto-Pionier hat es erneut geschafft. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal überzeugen, Tesla hat das vierte Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Dazu kommt ein überraschend positiver Ausblick. Bei den Verkäufen steht Daimler im Fokus. Der Autobauer hat die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Die Aktie legte danach zwar ordentlich zu. Allerdings gibt es nach wie vor jede Menge Probleme, die Daimler noch bewältigen muss.