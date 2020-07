BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat deutsche Airlines für ihre Entscheidung verteidigt, die Flugzeuge trotz der Corona-Pandemie voll mit Passagieren zu besetzen. "Das ist eine Diskussion gewesen, die wir wissenschaftlich aufgeklärt haben und gesagt haben, es ist nicht notwendig in der Situation des Flugzeugs und der Flugzeugkabine", sagte Scheuer im Anschluss an den Aviation Summit in Berlin. Ein Freihalten des mittleren Plätze an Bord sei daher auch "nicht notwendig".

Scheuer betonte, es habe dazu "intensive Gespräche" mit dem Robert-Koch-Institut und den Flugzeugbauern gegeben. "Wir haben uns die Filteranlagen, die Klimaanlagen ganz genau angesehen." Es gebe einen "Klimavorhang, da wird die Luft innerhalb von wenigen Minuten komplett ausgetauscht durch diese modernen Anlagen". Dennoch appellierte Scheuer an die Passagiere zu Rücksicht und gegenseitigem Verständnis. Auch Mund- und Nasenschutz an Bord sei "natürlich wichtig und angeraten".

