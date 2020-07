An der Börse ist es 2020 ein Kopf-an-Kopf-Rennen: E-Auto-Aktien wie Nio und Tesla sind heiß begehrt - aber auch Wasserstoff-Hot-Stocks wie McPhy haben sich bereits vervielfacht. Streitpunkt dabei in jeder Familie oder Redaktion ist: Wer dominiert die Welt im Jahr 2030? Fahren wir alle mit Wasserstoff-Autos oder bestimmen Tesla und Co das Straßenbild?Aktueller technologischer Stand: Beim normalen Auto hat das Elektroauto einen großen Vorteil, doch es gibt Anwendungen wie Gabelstapler oder schwere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...