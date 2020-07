Die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5), die sich auf mexikanischen Fast Food spezialisiert hat, legte gestern Abend nachbörslich ihre aktuellen Q2-Zahlen vor. Diese fielen, unter Berücksichtigung der Corona-Krise, gar nicht so schlecht aus. Konkret vermeldete der Konzern einen Quartalsumsatz in Höhe von 1,36 Milliarden US-Dollar, was einem Umsatzrückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal von knapp -5% entsprach. Drastischer spiegelte sich die Covid-19-Pandemie sowie ...

