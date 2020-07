In den ersten 5 Monaten gab es an den weltweiten Bleib- und Zinkmärkten keine Angebotsknappheit, im Gegenteil. Wie die "International Lead and Zinc Study Group' (ILZSG) nun berichtete, ergaben sich auf dem globale Zink- und Bleimarkt für die ersten 5 Monate des Jahres jeweils Angebotsüberschüsse.Denn für Zink lag die Nachfrage 223.000 Tonnen niedriger als das Angebot. Im gleichen Vorjahreszeitraum war hingegen noch ein Angebotsdefizit in Höhe von 109.000 Tonnen festzustellen.Dabei trugen beide Marktseiten zum aktuellen Angebotsüberschuss, denn es wurde zum einen mehr gefördert, aber auch weniger nachgefragt. Während die Produktion im Vorjahresvergleich um 1,6 % zulegte, fiel die Nachfrage um 4,4 %. Dies verdeutlich, dass die Corona-Pandemie die Nachfrageseite deutlich stärker traf als das Angebot.

