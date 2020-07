NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 190 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei einigen Kennziffern habe sich der seit etlichen Quartale hohe Schwung etwas verlangsamt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber angesichts der Viruskrise erwartet worden. Trotz kurzfristiger Störungen bleibe Microsoft ein herausragender Profiteur der IT-Ausgaben von Unternehmen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 01:50 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

