ALSO steigert Konzerngewinn um 31.9 ProzentEQS Group-Ad-hoc: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis ALSO steigert Konzerngewinn um 31.9 Prozent23.07.2020 / 17:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MEDIENMITTEILUNG Zwischenbericht 2020:ALSO steigert Konzerngewinn um 31.9 Prozent- Umsatz 5.4 Milliarden Euro (+13.1 Prozent) - EBITDA 92.4 Millionen Euro (+21.1 Prozent) - ROCE 17.6 ProzentALSO GUT AUFGESTELLT Die Covid-19 Pandemie führte zu einer Disruption der Wirtschaftssysteme weltweit. Im Bereich der ITK-Industrie schlug sich diese in einer grundlegenden Veränderung von Schnelligkeit und Intensität der Marktbewegungen nieder. Die Nachfrage war bestimmt durch zeitlich und regional sehr ausgeprägte Schwankungen. In dieser Phase waren Unternehmen mit flachen Strukturen, responsiven Analytics-Systemen, robusten, plattformbasierten Geschäftsmodellen und einem diversifizierten Ökosystem am besten aufgestellt.ALSO HANDELT FRÜHZEITIG Die schnelle und frühzeitige Einführung von Massnahmen im Rahmen der Covid-19 Pandemie wie zusätzliche Hygienevorkehrungen, Schichtsysteme in den Lagerhäusern, Home-Office etc., unterstützt durch Spezialisten, hat die Lieferfähigkeit des Unternehmens gesichert. Zusätzlich wurden Reseller mit verschiedenen Paketen (Finanzierung, rechtliche Beratung) unterstützt. Auf Gruppenebene wurden zwei virtuelle Messen mit über 16.000 Besuchern und mehr als 250.000 Klicks durchgeführt. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stand und steht die Gewährleistung der Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden, Partnern und deren Angehörigen.ALSO-ÖKOSYSTEM STABILISIERT Die Geschäftsmodelle (3S) bieten ALSO Zugang zu einer Vielfalt verschiedener Marktteilnehmer und ihren Technologien, so dass pandemie-bedingte Verschiebungen in einigen Kunden- und Produktkategorien durch positive Entwicklungen anderer ausgeglichen werden können. Gleichzeitig wurde mit Hilfe neu geschaffener Produkte und Dienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen Home-Office und Home-School, aktiv auf die aktuelle Situation reagiert.ALSO DIGITALE PLATTFORMEN MIT HOHEM POTENTIAL Die Entwicklung verschiedener Applikationen wie dem Workplace+ oder dem Rapid Development Kit für die IoT-Plattform ermöglicht Resellern den Einstieg in dieses vielversprechende Geschäftsfeld und bedeutet gleichzeitig eine Erweiterung des ALSO-Ökosystems.Die ALSO Cloud-Plattform (ACMP) verzeichnete 140 Millionen Euro Umsatz (+42.9 Prozent) mit 4.8 Millionen (+62.8 Prozent) Seats. Erfreulich ist, dass diese Entwicklung in einer Zeit erreicht wurde, in der mehrere Softwarehersteller Covid-19 bedingt vermehrt freie und Versuchs-Lizenzen angeboten haben. Einschliesslich dieser werden derzeit 19.0 Millionen Lizenzen über den ACMP gemanagt. Ein Teil dieser wird in der Zukunft in bezahlte Seats umgewandelt, eine genaue Angabe ist in dieser frühen Phase nicht möglich. Durch die zunehmende Monetisierung wird zukünftig eine veränderte Betrachtung der Seats notwendig werden.ALSO FINANZ- UND STRUKTUROPTIMIERUNG ZAHLEN SICH AUS Die Nettofinanzschulden sind auf null reduziert und betragen -0.5 Millionen Euro (219.8 Millionen Euro im ersten Semester 2019). In Verbindung mit der revolvierenden ungenutzten Kreditlinie über 300 Millionen Euro ist ALSO damit gut gerüstet, sich ergebende Chancen am Markt zu nutzen.Die Senkung des Betriebsaufwands von 4.0 Prozent auf 3.8 Prozent vom Umsatz wurde erreicht mit Hilfe von digitalen Tools (ERP-, BI-, CRM- und KI-Systeme). Sie ist Beleg der 2017 initiierten, erfolgreichen Strukturoptimierung, die auch in Zukunft konsequent weiterverfolgt wird.ALSO AUSBLICK: THE NEW NORMAL Das Jahresziel von 210 bis 220 Millionen Euro EBITDA wird ebenso wie das mittelfristige Ziel von 250 bis 310 Millionen Euro EBITDA bestätigt. Die Bandbreite des ROCE wird aufgrund der erfolgreichen Optimierung des Net Working Capitals auf 13 bis 15 Prozent angehoben.Industrie- und Wirtschafts-Experten stimmen überein, dass in dem "New Normal" die IT-Technologie das Fundament für Erhalt und Entwicklung von Unternehmen sein wird. In diesem Kontext werden Cloud-Modelle an Attraktivität gewinnen. Sie erhöhen Flexibilität und Reaktionszeiten und sind auch für SMBs durch das as-a-Service-Model finanzierbar."ALSO ist gut für diese Veränderungen gerüstet. Die Strategie (MORE und die 3S-Geschäftsmodelle), das Ökosystem, die digitalen Tools und Plattformen sowie die Stärkung der Organisation in den wichtigen Bereichen Solutions, Webshop, Cloud, IoT und Sales sind die Basis, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Ich möchte mich bei all unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Investoren dafür bedanken, dass wir dieses Ergebnis realisieren und damit eine solide Grundlage für die Zukunft schaffen konnten", erläutert Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN)Direkter Link zur Medienmitteilung: https://www2.also.com/press/20200723de.pdf Direkter Link zum ALSO Zwischenbericht 2020: https://www2.also.com/press/20200723zb.pdfPressekontakt ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication Telefon: +49 151 61266047 E-Mail: beate.flamm@also.comALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110.000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.comDie Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.comDisclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.