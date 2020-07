Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta034/23.07.2020/17:31) - Die ATHOS Immobilen AG gibt bekannt, dass es heute zu einer Einigung bzgl. des Verkaufes des Fachmarktzentrum Tumeltsham kam. Bei diesem Fachmarktzentrum handelt es sich um die größte gewerbliche Liegenschaft der ATHOS. Aufgrund dieses Verkaufes wird es unter Berücksichtigung der im ersten Halbjahr bereits getätigten Verkäufe von gewerblichen Liegenschaften, zu einer deutlichen Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge in der Höhe von voraussichtlich über EUR 6 Mio. im Geschäftsjahr 2020 kommen.



Im Jahr 2018 betrugen die sonstigen betrieblichen Erträge EUR 1.834.000 und im Jahr 2019 EUR 505.000. Vorige Woche fand auch der Vertragsabschluss über ein Projekt in Linz mit 36 Wohneinheiten sowie einem Bürogebäude in attraktiver Universitätslage statt. Die Gesamtfertigstellung dieses Projektes ist für den Herbst/Winter 2022 geplant. Im Herbst 2020 wird ein im Jahr 2018 erworbenes Projekt mit 25 Wohneinheiten in zentraler Lage in Wien an die ATHOS übergeben.



