Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX verlor 1,18 Prozent auf 2.296,87 Zähler. Der ATX Prime sank um 1,13 Prozent auf 1.171,19 Punkte.Am heutigen Handelstag veröffentlichten Konjunkturdaten fielen überwiegend negativ aus. Während in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher lagen als Experten erwartet hatten, trübte sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...