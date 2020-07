WASHINGTON (dpa-AFX) - Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Präsident Donald Trump als Rassisten bezeichnet. "Wir hatten Rassisten, es gab sie. Sie haben versucht, sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Er ist der erste, der es gemacht hat", sagte Biden einem Videoausschnitt zufolge in einem virtuellen Gespräch mit Mitarbeitern einer Gewerkschaft.



Trumps Wahlkampfteam wies Bidens Vorwurf am Donnerstag entschieden zurück. Trump bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit.



Biden warf Trump vor, Rassismus zu verbreiten und die Gesellschaft zu spalten. "Die Art, wie er mit Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft (...) umgeht, ist absolut widerwärtig", sagte Biden. "Kein amtierender Präsident zuvor hat das je getan. Kein republikanischer Präsident und kein demokratischer Präsident".



Eine Sprecherin für Trumps Wahlkampfbüro, Katrina Pierson, erklärte hingegen, Präsident Trump liebe "alle Menschen" und genieße auch den Rückhalt vieler Schwarzer. Bidens Vorwurf sei eine "Beleidigung der Intelligenz schwarzer Wähler", erklärte sie. Niemand sollte sich von Biden beim Thema Rassismus belehren lassen.



Trump rühmt sich immer wieder seines Einsatzes für schwarze Amerikaner. Am Mittwoch etwa behauptete er während einer Pressekonferenz: "Ich habe mehr für schwarze Amerikaner getan als jeder andere, wahrscheinlich mit Ausnahme von Abraham Lincoln." Lincoln, der von 1861 bis 1865 während des amerikanischen Bürgerkriegs Präsident war, hatte entscheidend zur Abschaffung der Sklaverei in den USA beigetragen./aae/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de