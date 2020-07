Das europäische Unternehmen myPOS, das auf erschwingliche Zahlungstechnologien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert ist, brachte für seine Kunden jetzt eine neue Serie von Premium-Karten auf den Markt: Die myPOS Visa Platinum Metal Card und die myPOS Visa Platinum Silver Gold Card. Das Angebot beinhaltet eine Reihe von Vorteilen wie einen LoungeKey-Pass für über 1000 Flughafen-Business-Lounges weltweit, 0,1 Cashback auf alle Käufe, 10 oder 15 Cashback für jeden Einkauf im myPOS-Online-Shop und in den physischen Shops von myPOS in Europa, kostenlose Abhebungen an Geldautomaten auf monatlicher Basis, kostenlose Lieferung und Neuausstellung und vieles mehr.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005855/de/

myPOS Visa Platinum Cards (Graphic: Business Wire)

myPOS-Gründer Christo Georgiev sagte: "Derzeit sind die Metal-Karten nur für Einzelkunden erhältlich. Zusammen mit Visa leisten wir Pionierarbeit auf diesem Gebiet, indem wir die erste Metal-Karte auch für Unternehmen in Europa anbieten."

Die myPOS-Visa-Karten Platinum Silver Gold und Metal werden in Europa allen Händlern, die die myPOS-Plattform für ein Monats- oder Jahresabonnement nutzen, zusätzlich zur aktuellen Business-Karte von myPOS angeboten. Die Platinum-Metal-Visa-Karte wird Kleinst- und Kleinhändlern angeboten dies ist eine Besonderheit des myPOS-Angebots in Europa, wo prestigeträchtige Metal-Karten in der Regel vor allem Einzelkunden angeboten werden.

Während die Platinum-Visa-Karte in zwei Ausführungen Gold und Silver erhältlich ist, ist die exklusive Metal-Visa-Karte in gebürstetem schwarzem Metall mit Lasergravur erhältlich und wiegt dreimal so viel wie eine Standardkarte. Sie ist durch ihre Metallbeschichtung geschützt, so dass sie sich nicht verziehen, reißen oder beschädigt werden kann.

Mit den neuen Platinum-Visa-Karten eröffnet myPOS Kleinst- und Kleinhändlern den Zugang zu Premium-Diensten, die sie bisher möglicherweise nicht in Anspruch nehmen konnten.

Seit seinem offiziellen Markteinstieg im Jahr 2014 bietet myPOS als Teil seiner einzigartigen Zahlungsakzeptanz-Lösung mit sofortiger Auszahlung der erhaltenen Gelder eine kostenlose Business-Karte mit jedem myPOS-Konto an.

Über myPOS

myPOS ist ein Fintech-Unternehmen, das über 100.000 Geschäftskunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum betreut. Die E-Money-Konten und Zahlungsdienste von myPOS werden von myPOS Europe bereitgestellt, einem E-Money-Institut mit Sitz in Großbritannien, das von der FCA und in Partnerschaft mit einem von der EU lizenzierten E-Money-Institut zugelassen ist und reguliert wird, das ein direktes Mitglied von Visa, MasterCard, Amex, JCB, UPI (UnionPay International) und anderen Kartensystemen ist.

myPOS erhielt 2019 vom Merchant Payments Ecosystem die Auszeichnung "Best POS Innovation" und wurde 2020 im Rahmen des Breakthrough-Awards-Programms zum besten Unternehmen für B2B-Zahlungen gekürt.

Der Hauptsitz von myPOS befindet sich auf Level 24, The Shard, London Bridge Street, London SE1 9SG, UK.

Weitere Informationen finden Sie auf www.myPOS.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005855/de/

Contacts:

Irina Stefanova, PR-Managerin

E-Mail: pr@myPOS.com

Telefon: +44 20 3129 3086