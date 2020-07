Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel überwiegend zugelegt. Vor allem Longbonds mit dreißig Jahren Laufzeit waren gesucht.Die Zahl der wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche gestiegen. In den Wochen zuvor waren die Neuanträge zurückgegangen, wenn auch nur leicht. Zuletzt wurden in den USA einige Lockerungen von Corona-Beschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...