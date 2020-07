WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA werfen China vor, einer Verdächtigen im Konsulat des Landes in San Francisco Zuflucht zu gewähren. Die chinesische Staatsbürgerin werde von der Bundespolizei FBI wegen Visa-Betrugs gesucht, erklärte das Justizministerium am Donnerstag.



Drei weitere Verdächtige seien aus dem gleichen Grund im Juni und Juli festgenommen worden. Alle vier hätten über ihren Status als Mitglieder bei der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (VBA) gelogen. "Diese Angehörigen der Chinesischen Volksbefreiungsarmee beantragten Forschungsvisa und verbargen ihre wahre Zugehörigkeit zur VBA", erklärte das Justizministerium.



Die Beziehungen zwischen China und den USA sind extrem angespannt. Die US-Regierung hatte erst am Mittwoch bekannt gegeben, die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston (Texas) verfügt zu haben. Peking dürfte eine Gegenmaßnahme ergreifen./lkl/DP/he

