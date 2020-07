FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA drückt am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Erstmals seit Wochenbeginn dürfte der Dax wieder unter die runde Marke von 13 000 Punkten tauchen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 12 940 Punkten.



Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston forderte China nun seinerseits die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das ohnehin seit langer Zeit angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern erreicht damit einen weiteren Tiefpunkt, was sich auf den Welthandel weiter negativ auswirken könnte.



In China reagierten die Aktienmärkte am Morgen mit kräftigen Verlusten und auch in New York hatten die Kurse am Vortag deutlich nachgegeben. Dort machten die Investoren vor allem bei den zuletzt sehr stark gelaufenen Technologieaktien Kasse. Hierzulande stehen am Freitag Techwerte auch nach den am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen des Chipkonzerns Intel im Fokus./ajx/mis

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de