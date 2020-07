FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRAVC XFRA US040114HK99 ARGENTINA 2022 0.002 %XFRA DE000HLB33W0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07C/19 0.001 %XFRA FR0013134897 CREDIT AGRI. 16-26 0.712 %XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTN 0.002 %XFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 %SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.276 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.216 EURRAVD XFRA US040114HL72 ARGENTINA 2027 0.003 %IL2 XFRA FR0004035913 ILIAD S.A. INH. 2.600 EURGAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.310 EURUK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.008 EURCOG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.374 EUR4RW XFRA IT0005054967 RAI WAY SPA O.N. 0.233 EURXFRA XS2083908132 REP. LIBANON 19/35 MTN 0.008 %XFRA DE000HLB5EC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/17 0.001 %76E XFRA CA19238T1003 COGECO INC. SUB.VTG 0.306 EUR