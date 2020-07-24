FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US74975N1054 RTI SURGICAL HLDG.DL-,001
PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.
472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US74975N1054 RTI SURGICAL HLDG.DL-,001
PNL XFRA AU000000PIO5 PIONEER RESOURCES LTD.
472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25
CELLNEX TELECOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de