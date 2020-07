Helvetica kennt ihr. Times New Roman auch. In die Reihe der Schriften, die sich in unser Gedächtnis eingebrannt haben, reiht sich neben Comic Sans und Arial noch eine weitere Schrift ein - auch wenn ihr euch dessen vielleicht gar nicht bewusst seid: Cooper Black heißt sie.Von der Süßigkeitenverpackung über mutmaßlich den Easyjet-Schriftzug zu Napoleon Dynamite's "Vote for Pedro"-T-Shirt: Cooper Black ist eine feste Typografie-Größe. Die Schrift wurde 1922 als Teil einer nach ihm benannten Serie von Oswald Bruce Cooper entworfen - ein knappes Jahrhundert später ist das freundliche, bolde Typeface fester Bestandteil heutiger Popkultur. Erst ermöglicht hat Cooper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...