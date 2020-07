BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) legt heute Q2-Zahlen vor und zeigt eine beeindruckende Performance - das "Anlageportfolio" profitiert kräftig von der Biotechnologie-freundlichen Stimmung an den Börsen. Angeschoben durch die Impfstoffdiskussion ist eine gannze Branche in den Anleger-Fokus gekommen. Nach den Marktverwerfungen im März (Q1) hat sich das Portfolio der BB Biotech sehr gut entwickelt: Im 2. Quartal 2020 legte der Aktienkurs von BB Biotech um 32.1% in CHF und 32.9% in EUR zu, während der Net Asset Value des Portfolios um 51.2% in USD, 48.2% in CHF und 47.7% in EUR stieg. Daraus resultierte ...

