Die DATA MODUL AG unterschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal 2020 die Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Grund sind die weiterhin bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der andauernden COVID-19 Pandemie.Das konzernweite EBIT lag im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 bei EUR 1,7 Millionen und damit ca. 55% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR 3,8 Millionen. Der Konzernumsatz ging im zweiten Quartal 2020 um ca. 15% auf EUR 43,8 Millionen zurück im Vergleich zu EUR 51,2 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Der Auftragseingang verlor um ca. 16% auf EUR 44,2 Millionen im Vergleich zu EUR 52,7 Millionen im zweiten Quartal des Vorjahres.Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020 am 8. August 2020 veröffentlichen.