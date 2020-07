The Sky is the Limit (?)

Die letzten Tage waren wieder einmal sehr ereignisreich. Erst knackt der DAX die Marke von 13.000 Punkten, dann einigt sich die EU auf ihren milliardenschweren Wiederaufbaufonds. Die NASDAQ wiederum steigt auf ein neues Allzeithoch. Man könnte meinen, es ist alles in Butter. Aber ist das tatsächlich so?

In der vergangenen Ausgabe schrieben wir: "Wenn die Märkte gut laufen, sollte man bekanntlich den Trend surfen." Daran hat sich nichts geändert. Grundsätzlich sollte man sich nie gegen den Markt stellen. Wenn die Notenbank-Billionen jegliche Krise übertünchen, sollte man die Kurssteigerungen mitnehmen. Aber gleichzeitig sollte man immer darauf gefasst sein, dass die "meistgehasste Rallye" aller Zeiten plötzlich zu Ende geht.

Pandemie? Welche Pandemie?

Schaut man sich das Marktgeschehen an, könnte man nicht glauben, dass wir uns in der größten Pandemie seit über hundert Jahren befinden. Trotz zum Teil drastisch steigender Fallzahlen in einzelnen US-Bundesstaaten oder in anderen Regionen der Welt ist börsentechnisch die Corona-Pandemie vorbei. Das überrascht, denn bislang gibt es weder Medikamente noch ein Impfstoff - bei allen positiven Signalen seitens der Forschung.

