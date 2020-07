HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kunststoffkonzern habe in einem schwierigen Jahr ein recht ordentliches zweites Quartal hingelegt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die in den letzten Jahren erreichten Profitabilitätsverbesserungen seien nochmals deutlich geworden. Während sich das Polycarbonat-Geschäft gut entwickelt habe, dürfte das Polyurethan-Geschäft mittlerweile am Tiefpunk angelangt sein./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

COVESTRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de