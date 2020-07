In den letzten Tagen gab es an dieser Stelle in den 4investors-Chartchecks zur Nel ASA Aktie mehrfach deutliche Warnungen vor Gewinnmitnahmen. Mittlerweile ist die Wasserstoff-Aktie von ihren Rallye-Top bei 2,193 Euro auf bis zu 1,636 Euro gefallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...