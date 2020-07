Die Aktie des Zahlungsdienstleisters WIrecard hat am heutigen Freitag nochmal richtig Lust durchzustarten und gibt Vollgas! Als Aktionär dürfte man sich lange nach diesem Moment gesehnt haben und gewartet haben, dass Wirecard endlich wieder in die Spur findet. Derzeit überrascht Wirecard mit einem satten Plus auf dem Aktienmarkt und lässt alle Kritiker verstummen!

Anleger-Tipp: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder ist das nur ein kurzzeitiges Hoch? Wir haben uns den genauen Kursverlauf angeschaut. Unsere Analyse finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...