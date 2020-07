DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAMUNDI ETF EU STAP. 18M5 FR0010688168 BAW/UFNAMUNDI ETF MSCI EU.UTIL. 540D FR0010688234 BAW/UFNAMUNDI ETF MSCI EU.CO.SE. 540C FR0010713735 BAW/UFNAMUNDI ETF EUROSTOXX S.C. ZESM FR0010900076 BAW/UFNAMUNDI ETF MSCI ITALY GCI1 FR0010655720 BAW/UFNAMUNDI MSCI ETF EU.IND. 18M8 FR0010688218 BAW/UFNAMUNDI ETF MSCI EUR MAT. 540B FR0010791137 BAW/UFNAMUNDI ETF EU. DISC. CD6G FR0010688184 BAW/UFNAIS-A.US.E.M.S.A.S.B.UEDL SMTU LU1589350070 BAW/UFNAM.ETF S.G.B.EOM.B.I.G.D. 540P FR0010821850 BAW/UFNAMUNDI ETF LE.EO ST.50 D. 18MD FR0010756072 BAW/UFN