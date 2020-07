FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag ohne große Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 176,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug stabil minus 0,48 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern fiel der Handelsauftakt ruhig aus.



Vor dem Wochenende stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut Markit gibt die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensumfrage in der Eurozone bekannt. Nachdem die Stimmung in der Corona-Krise beispiellos abgestürzt war, hat sie sich mittlerweile wieder deutlich erholt. Ökonomen warnen jedoch, daraus auf eine rasche und anhaltende konjunkturelle Erholung zu schließen. Zu drastisch seien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie./bgf/mis

