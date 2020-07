Die Commerzialbank Mattersburg stellt ihre Geschäfte ein. Eine kleine Bank in Österreichs Osten. In einer Kleinstadt mit nicht einmal 10.000 Einwohnern, zahlreichen Investitionen in Einkaufszentren, Schulen und Sporteinrichtungen, einem Fußballverein in der österreichischen Bundesliga und einem "Gönner", bei dem all diese Fäden zusammenliefen: Martin Pucher. Während Martin Pucher nun unter Polizeischutz steht, bangen über 60.000 Privat- und Geschäftskunden der Bank um ihre Einlagen. Ganz besonders ...

