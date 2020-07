Am deutschen Aktienmarkt kommt es vor dem Wochenende zu deutlichen Verlusten.Der DAX begann den Handel 1,4 Prozent tiefer bei 12.919,31 Punkten.Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA und auch die Sorgen rund um die Corona-Pandemie trüben am Freitag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ein. Damit steuert der DAX trotz allem auf seine vierte Gewinnwoche in Folge zu, denn im Wochenverlauf ergäbe sich aktuell immer noch ein minimales Plus von 0,05 Prozent. In dem ...

