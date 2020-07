Benutzer von Likee der äußerst populären Kurzvideo-App haben dank der heutigen Ankündigung einer Partnerschaft mit Believe Digital einem der größten Musikdienstleister der Welt noch mehr zu singen und zu tanzen. Die neue Kooperation, die am 28.Juni geschlossen wurde, ermöglicht App-Nutzern den Zugang zu einer Bibliothek mit Millionen von Songs.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200724005094/de/

(Photo: Business Wire)

Die App wurde von BIGO Technology entwickelt und 2017 veröffentlicht. Likee ist eine führende, in Singapur ansässige, globale Plattform zum Ansehen und Erstellen von Kurzvideos per Handy. Sie bietet modernste Tools zum Aufnahmen und Bearbeiten von Videos, wobei mehr als 2.000 Spezialeffekte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus fördert sie die Beziehung und Konversation unter den Benutzern durch spielerische Betrachtung und Interaktionen.

Likee wurde im Januar 2020 von Sensor Tower als eine der beliebtesten Apps der Welt anerkannt und erreichte den 4. Platz in der Rangliste der am häufigsten heruntergeladenen Social-Media-Apps. In den letzten Jahren hat Likee sein Marktsegment im Sturm erobert und seinem Rivalen TikTok einen harten Wettkampf beschert, während die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer im ersten Quartal 2020 auf 131 Millionen gestiegen ist, was einem Anstieg von 121,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Believe Digital seinerseits ist ein weltweit führendes unabhängiges Musikunternehmen, das bisher in 44 Ländern tätig ist und mehr als 20 der weltweit führenden Musiklabels besitzt. Die Partnerschaft erstreckt sich auf die Kernmärkte von Likee, wie die USA, Großbritannien, Russland und die GUS, Indonesien, den Nahen Osten, Nordafrika und Ägypten.

Für große Kurzvideo-Plattformen wie TikTok und Likee wird Globalisierung stets durch Lokalisierung erreicht. Die neu angekündigte Partnerschaft wird als ein strategischer Schritt beider Parteien in Richtung einer Win-Win-Situation betrachtet, indem lokalen Kunden globale Inhalte angeboten werden und umgekehrt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Believe Digital. Likee engagiert sich für sein Leitmotiv ‚Let You Shine'. Ich bin davon überzeugt, dass eine vielfältigere Musikbibliothek dazu beitragen wird, das volle Kreativitätspotential der Benutzer freizusetzen", sagte der Vice President von BIGO Technology. "Da kurze Videoinhalte weltweit immer beliebter werden, sind wir stolz darauf, bei der Entwicklung einer Plattform, die nicht nur die Benutzer unterhält, sondern auch einflussreiche Personen, Marken und Organisationen als sich entwickelndes Geschäftsökosystem zusammenbringt, eine führende Rolle zu übernehmen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200724005094/de/

Contacts:

Yinan Zhu

Global PR Manager bei Likee

zhuyinan@bigo.sg