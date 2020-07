Daimler präsentiert sich nach einem Verlaufshoch bei 96,07 Euro Anfang 2015 in einem weiterhin in einem intakten Abwärtstrendsund und fiel im Zuge des Corona-Crashs auf ein Verlaufstief von gerade einmal 21,01 Euro zurück. Dabei konnte eine wichtige Horizontalunterstützung aus den Jahren 2008/2009 Schlimmeres verhindern. In den letzten Monaten gelang es der Aktie schließlich in den mittelfristig entscheidenden Widerstandsbereich um 40,00 Euro zuzulegen und seine Fühler knapp darüber auszustrecken. Allerdings sprechen die Fundamentaldaten gegen eine weitere Rallye, bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Eine engmaschige Beobachtung sollte in dem neuralgischen Bereich jetzt nicht ausbleiben.

Schwere Hürde voraus

