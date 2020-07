Begeistert scheinen die Anleger auch von Tesla zu sein: Die Aktie kletterte gestern unter hohen Umsätzen in Stuttgart bis zum Mittag um 2,7%. Am Mittwoch Abend nach Börsenschluss legte Tesla frische Zahlen vor: So ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwar um 5% zurück, gleichzeitig gelang jedoch das vierte Quartal in Folge ein kleiner Gewinn. Damit erfüllt Tesla nun auch die Kriterien zur Aufnahme in den S&P 500. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...