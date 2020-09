Die August-Bilanz des DAX: gut 5 Prozent Plus. Anders New York. Ganz anders. Zoom plus 20 Prozent nachbörslich. Und auch am letzten August-Tag machten Tech-Werte die Pace: Apple und Tesla nach Aktiensplit. Zoom vervierfacht den Quartalsumsatz, steigert den Gewinn enorm - die Aktie steigt um mehr als 20 Prozent nachbörslich. Was sonst noch geschieht und geschah - hier im Corona Markt Update Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/