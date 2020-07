FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen gegen 8.42 Uhr 5 Ticks auf 176,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,84 Prozent und das Tagestief bei 176,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 22.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 222,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 134,87 Prozent.

Die anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone könnten sich als belastend für den Bund-Future erweisen, sollten sie eine Fortsetzunhg der wirtschaftlichen Erholung indizieren. Dem stehen indes steigende geopolitische Risiken entgegen. China hat in Reaktion auf die Schließung seiner Botschaft in Houston nun die Schließung des US-Konsulats in Chengdu angeordnet. Damit geht die Eskalationsspirale weiter, was den als sicherer Hafen geltenden Anleihen Zulauf bescheren könnte. Unterstützt ist der Bund-Future bei 176,50, ein Widerstand liegt bei 177,50.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2020 02:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.