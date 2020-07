Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit klaren Verlusten in den Handel starten, der heimische Aktienmarkt könnte damit den dritten Verlusttag in Folge sehen. Eine Indikation auf den ATX zeigte eine halbe Stunde vor Handelsstart ein Minus von ein Prozent. Die Vorgaben aus den USA waren negativ, und auch die wichtigsten asiatischen Märkten tendierten zuletzt klar im negativen Terrain.Die steigende Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...