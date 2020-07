Von Adria Calatayud und Steve Goldstein

LONDON (Dow Jones)--Vodafone plant den vor einem Jahr angekündigten Börsengang für sein Geschäft mit Mobilfunktürmen unter dem Namen Vantage Towers für Anfang des nächsten Jahres. Seit Mai wird die Sparte, die in neun Märkten mehr als 68.000 Mobilfunktürme betreibt, als eigenständiges Geschäft geführt, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Vorgesehen ist deren Listing im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Seinen Sitz hat Vantage Towers in Düsseldorf. Für das im März beendete zurückliegende Fiskaljahr erwirtschaftete das Unternehmen auf Proforma-Basis einen Umsatz von 950 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von 523 Millionen Euro. Vodafone will auch nach dem Börsengang die Mehrheit an Vantage Towers halten.

Vantage soll die Beteiligung von Vodafone an Infrastrutture Wireless Italiane SpA übernehmen, eventuell bekommt das Unternehmen auch das britische Infrastruktur-Joint-Venture Cornerstone Telecommunications als Mitgift.

Unterdessen fusioniert Vodafone sein Turmgeschäft in Griechenland mit dem Turmgeschäft von Wind Hellas zum dort führenden Turm-Infrastrukturunternehmen.

In einer weiteren Mitteilung erklärte Vodafone, dass der Serviceumsatz in seinem ersten Geschäftsquartal um 1,3 Prozent zurückgegangen ist. Der Gesamtumsatz ging um 1,4 Prozent auf 10,5 Milliarden Pfund zurück.

Das Unternehmen führte den Umsatzrückgang auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zurück, hielt aber am Ausblick für das Gesamtjahr 2020/21 fest.

