Deutschlands Anleger gehen zum Wochenschluss in Deckung. Der Dax ging am Freitag 1,6 Prozent schwächer bei 12.896 Punkten in den Handel. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA schürten die Angst, dass die wirtschaftliche Erholung schwächer ausfallen könnte, sagte Christian Henke, Experte beim Brokerhaus IG Markets.

