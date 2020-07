Die Aktie der Deutschen Bank hat in den letzten Tagen an Wert eingebüßt. Neben höher als erwartet ausgefallenen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA drückt heute ein negativer Analystenkommentar von der Bank of America auf den Kurs. Zwar haben die Experten das Kursziel der Aktie von 6,20 auf 6,40 Euro erhöht. Aber damit bleiben sie weit hinter dem aktuellen Kurs der Deutschen Bank von über acht Euro zurück. Zudem prognostizieren sie für das laufende Jahr einen Verlust. Damit liegen sie ...

