Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Börsen sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Heute Morgen werfen wir einen Blick auf eine Analysteneinschätzung zu TESLA, die für Aufsehen sorgte, die Prognose von Intel und wer davon profitiert, sowie TWITTER und SHOP APOTHEKE.

INDIZES | Die Wall Street tendierte gestern schwächer. Der marktbreite S&P500 gab 1,2 Prozent nach und im DOW JONES waren es Minus 1,3 Prozent. Die heiß gelaufenen großen Techwerte aus dem NASDAQ100 gaben mit durchschnittlich 2,6 Prozent sogar doppelt so viel ab. Das setzte sich in der Nachbörse fort. Die Indikationen standen weiter unter Druck. Auch der DAX startet deutlich schwächer in den frühen Handel. Grund sind schlechte Nachrichten bei einigen Schwergewichten, dazu unten mehr. Zu TESLA gab es gestern Abend eine Einschätzung Analysten, die für Aufsehen sorgte.

ISIN: NL0012044747, US88160R1014, US90184L1026, US4581401001

