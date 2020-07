Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gab gestern einen kleinen Teil der Vortagsgewinne wieder ab, so die Analysten der Helaba.Trotz der positiven Grundstimmung an den Aktienmärkten und des Konjunkturoptimismus reiße das Interesse an sicheren EWU-Kerntiteln nicht ab. In diesem Zusammenhang seien die heutigen Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone von Interesse. Die Analysten würden nur mit leichten Erholungen rechnen, sodass sich der Druck auf den Bund-Future in Grenzen halten dürfte. Unterstützungen seien bei 175,54 und bei 175,20 zu finden. Hürden lägen bei 176,95 und bei 177,35. Die Trading-Range liege zwischen 176,00 und 177,35. (24.07.2020/alc/a/a) ...

