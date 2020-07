Aussagen von CEO-Niklas Österberg haben die Anleger von Delivery Hero am Freitag verstimmt. Österberg hatte dem Handelsblatt auf die Frage, wann der Essenslieferdienst profitabel werde, geantwortet: "Ich weiß es wirklich nicht". Das sei natürlich nicht das, was Investoren hören wollten, hieß es am Markt.Als einer der schwächsten Werte im MDax sackten die Titel am Vormittag um mehr als fünf Prozent ab auf 91,72 Euro ab. Delivery Hero gilt als einer der Gewinner der Corona-Krise und profitierte gerade ...

