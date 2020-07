EURCHF reagiert am Doppeltop mit kurzfristigen Abgaben, während NZDJPY am Widerstand ein Verkaufsignal generiert. AUDCAD hingegen korrigiert in einem übergeordnet bullischem Umfeld. EURCHF mit Abgaben nach Doppeltop Tickmill-Analyse: EURCHF zeigt Doppeltop EURCHF hat nach zweimaliger Überschreitung des Widerstands um 1,07690 CHF ein im 4-Stundenchart gut erkennbares Doppeltop geschrieben. Die Abgaben vom Zwischenhoch um 1,07960 CHF haben zwischenzeitlich ...

