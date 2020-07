Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der Privatwirtschaft Deutschlands ist im Juli höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg auf 55,5 (Juni: 47,0) Punkte. Er lag damit erstmals seit Februar wieder über der Marke von 50 Punkten, die ein Wirtschaftswachstum anzeigt und verzeichnete den höchsten Stand seit 23 Monaten. Allerdings dürfte die Wirtschaft nach dem tiefen Absturz im März und April schon seit Mai wieder gewachsen sein.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 50,0 (45,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 48,0 prognostiziert. Der PMI des nicht-verarbeitenden Gewerbes kletterte auf 56,7 (47,3) Punkte, erwartet worden waren 50,4 Punkte.

Laut IHS Markit legten Produktion und Auftragseingang stark zu, und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist fielen ausgesprochen positiv aus. Dass die Beschäftigung ein weiteres Mal sank, lag in erster Linie an der Industrie.

Beflügelt von der gestiegenen Zuversicht der Kunden, einer erhöhten Reisetätigkeit und der generell anziehenden Nachfrage stieg die Kapazitätsauslastung der Unternehmen. Industrieproduktion und Geschäftstätigkeit im Servicesektor legten gleichermaßen zu, wobei die Dienstleister die Nase vorn hatten.

Nach dem Einbruch im März verbuchten die Unternehmen im Juli auch wieder solide Zuwächse beim Neugeschäft, wobei hier die Industrie Spitzenreiter war. Hier wies der Auftragseingang erstmals seit September 2018 wieder ein Plus auf, das noch dazu so hoch ausfiel wie zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren. Kräftig zugelegt haben auch die Exportneuaufträge, wenngleich nicht ganz so stark wie der gesamte Auftragseingang.

Nach Angaben der Unternehmen zog vor allem die Nachfrage aus China stark an und auch aus Europa gab es positive Signale. Die Dienstleister verbuchten bei den Auslandsbestellungen den schwächsten Rückgang seit Januar. Ungeachtet des neuerlichen Wachstums waren die Kapazitäten im Juli noch nicht voll ausgelastet.

