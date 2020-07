München (ots) -- Neuer Schlager-Popsong der Ex-Miss-Germany- Gefühlvolles Musikvideo begleitet den Song der "Köln 50667"-Darstellerin- Carolina - "Unsere Zeit" ab Freitag, 24. Juli 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich Carolina ist zurück und die Ex-Miss-Germany setzt den Soundtrack für diese besondere Zeit: Mit ihrem gefühlvollen Schlager-Popsong "Unsere Zeit" erinnert sie an die Unbeschwertheit besserer Tage und den Traum der Freiheit. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 24. Juli 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Carolina ist zurück: Die ehemalige Miss Germany startete bereits 2019 als Sängerin durch und feierte auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, ihr Bühnendebüt vor einem größeren Publikum. Mit "Unsere Zeit" meldet sich die 28-Jährige wenige Tage vor ihrem Geburtstag mit einem gefühlvollen Schlager-Popsong in dieser besonderen Zeit nun bei ihren Fans. Obwohl diese besondere Zeit für die junge Sängerin viele Folgen hatte, lässt sie sich die Leichtigkeit und Unbeschwertheit vergangener Tage nicht nehmen. Denn auch in diesem Sommer bleibt "Unsere Zeit" die wertvollste Zeit.Carolina - "Unsere Zeit" erscheint am 24. Juli 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (http://umg.lnk.to/UnsereZeit)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/3k7ISr4NsB0)Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4660947