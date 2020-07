Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX zeigt sich am letzten Handelstag der Woche mit deutlichen Verlusten, die 13.000 Punkte-Marke wird unterschritten. Zum einen lässt der sich verschärfende Streit zwischen den USA und China Anleger wieder vorsichtiger werden. Zum anderen bleiben die Corona-Zahlen vor allem in den USA dramatisch und die gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA lassen Zweifel an einer schnellen, V-förmigen Erholung der US-Wirtschaft aufkommen.