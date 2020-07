Brenntag kommt ganz ohne Blessuren durch die Krise

Die Aktie von Brenntag (WKN: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0) kann die Mitte März gestartete Aufholbewegung am Freitagvormittag fortsetzen. Der Kurs legt zeitweise um rund zwei Prozent zu und klettert damit auf den höchsten Stand seit dem Januar 2018. An der Frankfurter Börse wurden die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal positiv aufgenommen, die am Donnerstagabend bekanntgegeben worden sind.

Markterwartungen überboten

Die vorläufigen Ergebnisse des Weltmarktführers im Handel von Chemikalien und Inhaltsstoffen lagen deutlich oberhalb der Markterwartungen, wie Brenntag am Donnerstagabend in einer Ad-hoc-Meldung erklärte. So beträgt der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal 2,8 Mrd. Euro, was einem Minus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der vorläufige operative Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liegt im zweiten Quartal bei 276 Mio. Euro. Das bedeutet gegenüber dem zweiten Quartal 2019 ein Plus von 4,0 Prozent. Der vorläufige Gewinn je Aktie beträgt 0,80 Euro, was einen kleinen Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

