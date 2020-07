Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kommt in kleinen Schritten bei seiner Neuaufstellung vorwärts. Zuletzt gab es an der Börse positiven Beifall für die Nachricht, dass man die Gallus Gruppe verkauft hätte. Diese fokussierte sich bislang auf Schmalbahn-Rollendruck und Rollen-Flexdruck und wird an den Schweizer Verpackungskonzern Benpac für 120 Millionen Euro verkauft. ...

