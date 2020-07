Der Produktionsindex lag im Mai 13,5 Prozent tiefer als ein Jahr davor, gegenüber dem Vormonat April legte er saisonal bereinigt um 9,2 Prozent zu. Eingebrochen ist seit März wegen des Covid-19-Lockdown vor allem die Produktion in der Metallbranche, im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Mineralölverarbeitung, erklärte die Statistik Austria am Freitag.Die Produktion in der Industrie stieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...