Neue Woche, neuer Handlungsbedarf. Es ist viel Leben drin bei unseren Empfehlungen. Entsprechend ergibt sich immer wieder Anpassungsbedarf bei einzelnen Investments in unserer Empfehlungsliste. Diese Woche schrauben wir an folgenden Stellen:

> Deutschland | Tele Columbus: Die Aktie des Telekommunikations-Dienstleisters hat direkt nach unserer Kaufempfehlung Feuer gefangen. Schon nach wenigen Tagen lagen wir mehr als zehn Prozent vorn. Inzwischen beläuft sich der Buchgewinn auf knapp 10 Prozent. Am Kursziel von 5 Euro wird nicht gerüttelt, wir ziehen allerdings ein Absicherungslimit bei 3,15 Euro ein. Die Aktie ist nach wie vor kaufenswert.

> Rohstoffe | Silber: Es war ein Ausbruch mit Ansage, den Silber vollzogen hat. Wir haben den perfekten Einstieg erwischt und liegen nun mit 18 Prozent vorn. Folgerichtig sichern wir unser ETC-Investment mit einem Stop-Loss-Limit bei 17,50 Euro ab.

> Rohstoffe | Gold: Nicht ganz so sportlich wie beim Silber, aber auch in bemerkenswert großen Schritten geht es beim Gold voran. Zeit also, auch hier noch einmal mit Blick auf das Stop-Loss-Limit beim Arca Gold Bugs-ETF nachzulegen. 32 Prozent Rendite sind aufgelaufen. Die neue Absicherungsmarke siedeln wir bei 24,80 Dollar an.

> Deutschland | Energiekontor: Die Aktie hatte anfangs Anlaufschwierigkeit, mit Verspätung ist die von uns erwartete Dynamik aber doch noch eingekehrt. Wer Geduld mitbrachte sitzt jetzt auf einem Plus von 22 Prozent. Wir heben das Absicherungslimit auf 21,88 Euro an.

> Frankreich | Trigano: Auch hier gab es schnelle 11 Prozent zu verdienen. Das Ende der Fahnenstange sollte auch noch nicht erreicht sein. Wir empfehlen, die Position knapp über Einstand abzusichern. In unserem Fall ist das die Marke von 88,30 Euro.

> Deutschland | Lang & Schwarz: Hier wurden wir heute früh mit einem sehr erfreulichen Ergebnis ausgestoppt: Knapp 37 Prozent Rendite sind es geworden.

