TUI stemmt sich mit allen Mitteln gegen die Krise. Doch die Lage ist ernst.Das Meer glitzert in verschiedenen Blautönen, eine leichte Brise trägt sanfte Wellen an Strände, an denen nur vereinzelt Menschen liegen: Wer in diesem Sommer mit einer Webcam die klassischen Mittelmeer-Destinationen ins Visier nimmt, der erblickt diese ungewohnte Realität. Keine überfüllten Strände, stattdessen eine eigenartige Ruhe. Eine Ruhe, die dem Tourismus und damit TUI starke Schmerzen bereitet. Und ein Ende des Leidens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...