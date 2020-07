Paris (www.anleihencheck.de) - Es gibt derzeit wenig Raum für Enttäuschungen - zu dieser Einschätzung kommen die Experten des Cross Asset Researchs von Lyxor Asset Management in ihrem Investmentausblick für das dritte Quartal 2020.Zwar sei die Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA und in Südamerika immer noch besorgniserregend - im Vergleich zu Europa und Asien, wo die Eindämmung des Virus bereits weiter fortgeschritten sei. Weltweit komme es aber zu Lockerungen der Lock-Downs und einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Für Enttäuschungen sähen die Experten des Lyxor Cross Asset Research auch aus den folgenden Gründen derzeit keinen Anlass: Mittlerweile sei eine vollständige Erholung der Weltwirtschaft für 2021 eingepreist - gleichzeitig sorgten die stimulierenden Impulse für steigende Asset-Bewertungen. Die politische Unterstützung in bisher nicht gekanntem Ausmaß absorbiere einen großen Teil des Schocks und flute die Märkte mit Liquidität. Diese wirke wie ein Sicherheitsnetz für Asset-Preise. ...

